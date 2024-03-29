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«РКС-Самара» сделали предложение должникам частного сектора

29 марта 2024 10:57
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«РКС-Самара» сделали предложение должникам частного сектора

Среди должников частного сектора есть категория, чье отключение доставляет определенные неудобства и ресурсной организации, и соседям. Их общие  долги – почти полмиллиона рублей. Таких сейчас насчитывается 65. Все они в ближайшее время получат предупреждение от «РКС-Самара» с предложением оплатить долг, или добровольно самоотключиться от сетей водоснабжения и совместно с ресурсной компанией зафиксировать факт отключения. Самоотключение остановит рост долга конкретного абонента, но не избавит его от необходимости оплаты.

Если ни одно, ни другое предложение должником не будет принято, то будут запущены механизмы принудительного взыскания: группа борьбы с дебиторской задолженностью «РКС-Самара» будет отключать, не взирая ни на какие свои трудности и неудобства соседей. Все претензии жители ближайших домов могут адресовать злостным должникам, все затраты на проведение работ по отключению так же лягут на неплательщиков. Кроме того, за игнорирование требования об оплате или самоотключении неплательщикам грозит штраф в размере 200 000 рублей.

Теги: РКС-Самара

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