«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как всегда, по пятницам, информируем жителей об адресах, где на следующей неделе будут проводиться работы на сетях водоснабжения и воду придется отключить. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

12 ноября собираемся заменить участок водопроводной линии диаметром 100 мм и провести ремонт четырех задвижек на ул. Гастелло. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 13:00 в доме по адресу: ул. Гастелло 35а.

13 ноября предстоит провести работы по замене вводного и напорного трубопровода диаметром 100мм, запорной арматуры и насосного агрегата. Примерно с 10:00 до 16:00. Без ХВС на это время будут: пр.Металлургов, 23.

Всё, что написано выше - предварительно и ориентировочно. Потому что ситуация с ремонтными работами меняется очень быстро. В течение недели список работ «РКС-Самара» может быть скорректирован. А воду дома в запасе лучше иметь всегда.