«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

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И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

13 февраля планируется произвести техническое присоединение объекта на ул. Георгия Димитрова. Для этого с 8:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: Г.Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74а.

16 февраля будет произведёна замена пожарного гидранта по Бельскому переулку. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 14:00 по адресам: Бельский пер.,4, 5, 6, 8.

Установка бойлера по адресу: Бельский пер.,4.

15 февраля на ул. Осипенко проведут замену двух задвижек и пожарного гидранта. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77.

Также 15 февраля планируется замена задвижки диаметром 100 мм по ул. Партизанской. Для этого с 9:00 до 19:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул.Партизанская, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 55А, 56; ул.Индустриальная, 4, 4А; ул.Черновская, 1, 3/3; ул. Тухачевского, 1А.

Бойлер: ул.Партизанская,44.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.