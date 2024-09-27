«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

1 октября бригада будет проводить замену задвижки диаметром 100 мм и пожарный гидрант по ул. Перекопской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9.30 до 18.00 по адресам: ул. Перекопская, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Телевизионная, 2-28, 1-29.

Установка бойлера по адресу: ул. Перекопская, 11.

3 октября планируется заменить пожарный гидрант на проспекте Кирова. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.