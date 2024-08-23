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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

23 августа 2024 15:34
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

27 августа планируется отключение ХВС для устранения утечки на вводной водопроводной линии диаметром 150 мм по ул. Челюскинцев. Для этого с 10:00 до 14:30 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Челюскинцев, 10, 11, 12, 13, 14; пр. Ленина, 5.

28 августа на сетях по ул. Ново-Садовой будет заменена задвижка диаметром 300 мм. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Ново-Садовая, 210, 210/1, 206, 206А, 3206Б, 220.

 Также 28 августа будет произведена врезка вновь построенного водовода Д400 мм и замена четырёх задвижек Д600 мм по ул. Чернореченской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа по адресам: НСП №86: ул. Владимирская, 7, ул. Чернореченская, 16, 16А, ул. Коммунистическая, 15; НСП №50: ул. Чернореченская, 41, 47, 49, 51, 53, 57, ул. Владимирская, 40-46, пр. Карла Маркса, 8-20 (кроме д.14), ул. Дачная, 29-37; НСП №68: ул. Тухачевского, 30, 40-56,  ул. Владимирская, 54, 56, 58; НСП №49: ул. Мичурина, 9, 11, 17, ул. Дачная, 5, 7, 9, 11, 1, 15, 17, 19, 21, 23, ул. Чернореченская, 18, 20, 22, 24, 32, 34, ул. Коммунистическая, 10, 12, 14, 18, 22, ул. Клиническая, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29, 35, ул. Владимирская, 22, 26, 30, 34, 38; НСП №67: ул. Пензенская, 52-74, 57-71, ул. Дачная, 41, 41/1, 43, 43А, ул. Тухачевского, 58, пр.  Карла Маркса, 31, 33, 37, 39, ул. Владимирская, 48, 50; НСП №55: ул. Владимирская, 46А, 46Б; НСП №170: ул. Владимирская, 21, 23, 27, 29, пр. Карла Маркса, 6, ул. Никитинская, 137, 92, 96, ул. Ульяновская, 99, ул. Чернореченская, 2, 4, 6, 8, 8 к1-к8, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, ул. Коммунистическая, 7, 9, ул. Аксакова, 21, 23, 25, ул. Маяковского, 97, ул. Спортивная, 21, 23, 25, 27, 25А,27Б, 25В, 27,29, Никитинская пл., 26, 28.

Установка бойлеров по адресам: ул. Владимирская, 30; ул. Клиническая, 35.

29 августа на ул. Цеховой проведут замену пожарного гидранта. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в частном секторе по ул. Цеховой от ул. Краснопресненской до ул. Октябрьской.

Также 29 августа планируется замена пожарного гидранта и узла диаметром 200 мм по ул. Кабельной. Для этого с 10:00 до 18:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Кабельная, 1, 2, 2А, 3, 4А.

Установка бойлера по адресу: ул. Кабельная, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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