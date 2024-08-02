«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

93

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

5 августа планируется заменить участок трубы и пожарный гидрант на Батальонном переулке. Для этого с 9:00 до 19:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина: 101, 103, 105, 107, 99, 105А; Батальонный пер. (частный сектор): 15, 17, 19, 18; ул. Энтузиастов (частный сектор): 14, 15, 17, 18.

Бойлер: ул. Гагарина 103.

8 августа будет произведена замена запорной арматуры диаметром 300 и 400 мм по ул. Алма-Атинской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 8 августа до 02:00 9 августа по адресам: ул. Алма-Атинская: 76, 78, 80, 82; пр. Карла Маркса: 481, 483, 485, 487, 489, 491, 491А; ул. Черемшанская: 244, 244А, 246, 248, 254, 256, 258.

9 августа будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм и пожарного гидранта по ул. Санфировой. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: пр. Карла Маркса: 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231а, ул. Санфировой: 84, 90, 92, 93а, 94, 96.

Бойлер: пр. Карла Маркса, 223 и 231а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Фото: freepik.com