Я нашел ошибку
Главные новости:
Служба охраны материнства и детства будет развиваться благодаря новым нацпроектам и региональным мероприятиям.
Эксперты федерального медицинского центра посетили Самарскую область с рабочим визитом
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона.
174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
К праздничной дате Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.
В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказали школьникам о подвигах десантников
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

2 августа 2024 15:39
93
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

5 августа планируется заменить участок трубы и пожарный гидрант на Батальонном переулке. Для этого с 9:00 до 19:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина: 101, 103, 105, 107, 99, 105А; Батальонный пер. (частный сектор): 15, 17, 19, 18; ул. Энтузиастов (частный сектор): 14, 15, 17, 18.

Бойлер: ул. Гагарина 103.

8 августа будет произведена замена запорной арматуры диаметром 300 и 400 мм по ул. Алма-Атинской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 8 августа до 02:00 9 августа по адресам: ул. Алма-Атинская: 76, 78, 80, 82; пр. Карла Маркса: 481, 483, 485, 487, 489, 491, 491А; ул. Черемшанская: 244, 244А, 246, 248, 254, 256, 258.    

9 августа будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм и пожарного гидранта по ул. Санфировой. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: пр. Карла Маркса: 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231а, ул. Санфировой: 84, 90, 92, 93а, 94, 96.

Бойлер: пр. Карла Маркса, 223 и 231а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Фото:   freepik.com

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 2024 года на время навигации место забора воды в Волге «РКС-Самара» будут обозначать бакенами
01 августа 2024, 11:14
С 2024 года на время навигации место забора воды в Волге «РКС-Самара» будут обозначать бакенами
Чтобы в оголовок не заплывала рыба и крупный мусор, трубу защищают специальными решётками. ЖКХ
398
На предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров.
31 июля 2024, 15:20
Специалисты «РКС-Самара» готовы к дополнительному обучению по основной специальности
На предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров. ЖКХ
479
Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара».
30 июля 2024, 11:31
Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара»
Для каждого абонента разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, определённым группам населения оказывается содействие. ЖКХ
536

В центре внимания
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
134
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
217
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1176
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
447
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
390
Весь список