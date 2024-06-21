«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

25 июня планируется замена узла на ул. Демократической. Без ХВС с 9:00 до 21:00 адреса: ул. Демократическая, 2Б, 4, 6.

26 июня планируется замена пожарного гидранта на пр. Юных Пионеров. На время работ с 09:00 до 17:00 холодную воду придётся отключить на пр. Юных Пионеров, 142, 142А.

27 июня для замены задвижки Д-500мм на ул. Стара-Загора планируется отключение холодной воды с 10:00 27 июня до 03:00 28 июня по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 155/1,2,3, 155А, 161, 161А, 165, 165А, 167, 167А.

Также 27 июня будет проводиться замена узла Д-200мм на ул. Силина. Для этого с 9:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Силина, 13, 17, 11; ул. Ташкентская, 210, 208, 206, 204; Московское шоссе, 314, 318, 322, 316, 308, 306; ул. Зои Космодемьянской, 3, 5.

28 июня запланирована замена пожарного гидранта на ул. Советской Армии. Для этого с 10:00 до 14:30 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе по адресам: ул. Советской Армии, 19, 40, 42, 44, 46, 48А, 48, 50; ул. Телевизионная, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26.

Адрес установки бойлера: ул. Советской Армии, 19.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.