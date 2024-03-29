Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С.
30 марта в Самарской области небольшой дождь, до +8°С
В общей сложности энергетики отметят 60 компаний и организаций региона.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручает подарки победителям акции «В Новый год – без долгов!» среди юридических лиц
Экспозиция будет доступна для посещения уже с 4 апреля.
«Великое государственное и полезное учреждение»: в СОУНБ откроется выставка к 300-летию Академии наук
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Гости знакомятся с инвестиционным потенциалом региона, действующими мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с уникальной продукцией, созданной в губернии.
Дни предпринимательства продолжаются на стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия»
Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.
Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов
От профосмотров до диагностики инфаркта.
В селе Спасское Приволжского района более 700 взрослых и детей получают помощь в новом ФАПе
В Москве проходит первенство России по ушу среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок в дисциплинах таолу и саньда.
7-летний Лев Плотников из Самарской области завоевал две медали на первенстве России по ушу
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.26
-0.33
EUR 99.71
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц
"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

29 марта 2024 15:35
86
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее  и просим жителей сделать запас воды.

2 апреля планируется заменить запорную арматуру на ул. Советской Армии. Для этого с 9:00 до 15:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Советской Армии 5, 7; ул. Промышленности 281, 283, 285, 287, 289.   

4 апреля также будет произведена замена запорной арматуры по ул. Севастопольской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Енисейская 4, 6, 57, 57а; ул. Севастопольская 48, 50, 52, 54, 56, 51, 53; ул. Юных Пионеров 141, 139, 137.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» сделали предложение должникам частного сектора
29 марта 2024, 10:57
«РКС-Самара» сделали предложение должникам частного сектора
Долг 65 абонентов достиг полмиллиона рублей. ЖКХ
193
За 4 года в Самаре было уложено 69 км новых труб
28 марта 2024, 11:15
За 4 года в Самаре было уложено 69 км новых труб
За 4 года действия концессионного соглашения специалисты «РКС-Самара» выполнили мероприятий инвестиционной программы почти на 8 миллиардов рублей.   ЖКХ
288
Сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы  усложняет ситуацию в городе.  
27 марта 2024, 14:16
«РКС-Самара» предупреждает: канализация не для сброса талых и дождевых вод
Сброс талых и дождевых вод в канализационные колодцы  усложняет ситуацию в городе.   ЖКХ
1573

В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
158
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
274
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
461
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
542
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
488
Весь список