«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим жителей сделать запас воды.

2 апреля планируется заменить запорную арматуру на ул. Советской Армии. Для этого с 9:00 до 15:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Советской Армии 5, 7; ул. Промышленности 281, 283, 285, 287, 289.

4 апреля также будет произведена замена запорной арматуры по ул. Севастопольской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Енисейская 4, 6, 57, 57а; ул. Севастопольская 48, 50, 52, 54, 56, 51, 53; ул. Юных Пионеров 141, 139, 137.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.