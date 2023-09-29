«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

3 октября запланированы ремонтные работы на водопроводной линии на ул. Калинина. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: Ст.Безымянка, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Рыночная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

4 октября для технического присоединения водопроводной трубы диаметром 200 мм на 18 км Московского шоссе необходимо будет с 08:00 до 14:30 отключить ХВС по адресам: 18 км Московского шоссе, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 18А. Бойлер по адресу: 18 км Московского шоссе, 18А.

5 октября планируется замена задвижек диаметром 300 мм на ул. Победы. В связи с этим холодная вода временно будет отключена с 10:00 5 октября до 06:00 6 октября по адресам: ул.Гагарина, 128; 1-й Безымянный пер, 4; ул.Победы, 7А, 73, 77; ул.Физкультурная, 2, 4, 6, 8, 72; ул. 22 Партсъезда, 4, 9.

6 октября для работ на вводном трубопроводе на НСП на пр.Карла Маркса необходимо временно с 10:00 до 13:00 отключить холодное водоснабжение по адресам: пр. Карла Маркса, 452-462, 470, 468, 472 А, 472 Б; ул. Ташкентская, 89А, 91А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.