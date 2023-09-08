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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

8 сентября 2023 14:10
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

12 сентября на улице Партизанской будет проводиться замена пожарного гидранта. С 09:00 до 12:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул.Партизанская, 179, 181, 183, 183а, 185; ул. Балаковская, 22, 24, 26, 28. Адрес установки бойлера: ул. Партизанская, 183а.

12 сентября для замены напорных задвижек на насосной станции подкачки на ул. Чернореченской будет отключено ХВС  с 09:30 до 16:00 по адресам: ул. Чернореченская, 41, 47, 49, 51, 53, 57; ул. Владимирская, 40-46; пр. Карла Маркса, 8-20 (кроме 14); ул. Дачная, 29-37. Адрес установки бойлера: ул. Чернореченская, 53А

13 сентября для замены 4х задвижек и пожарного гидранта с 10:00 13 сентября до 6:00 14 сентября будет отключено ХВС по адресам:

ул. Тухачевского, 80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 165, 171, 173, 183, 185, 201Б, 219, 222, 226, 224;

ул. Киевская, 13, 15, 15А, 15Б;

пр. Карла Маркса, 49, 55, 59, 59А, 122, 124, 126, 126А, 128, 130, 132, 134, 163;

ул. Дачная, 10А, 10Бк1;

ч/с ул. Первая Белорецкая, 142-185;

ч/с ул. Сакко и Ванцетти, 20-56;

ч/с ул. Временная, 1-45;

ч/с ул. 2-я Новая, 1, 2А-22;

ч/с ул. Московская, 58-91;

ул. Лунная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Городское кладбище, ч/с;

ул. Пролетарская, 167, 169, 169А, 171, 173, 175, 177А, 177;

ул. Магнитогорская, 4, 6, 6А, 8;

ул. Тверская, 200;

ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 2/3, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14;

ул. Аксаковская, 167, 169, 169А, 171                    

13 сентября запланирована врезка водопроводной линии в распределительную сеть  на ул. Каховской. С 09:00 до 16:00 может быть отключено ХВС по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова, 155А.

13 сентября запланирована замена напорных задвижек на насосной станции подкачки на пр. Кирова. С 10:00 до 15:00 может быть отключено ХВС по адресам: без ХВС: пр. Кирова, 325А, 325-331, ул. Г.Димитрова, 52, 52а. Адрес установки бойлера: пр. Кирова, 327А

14 сентября для замены задвижек на насосной станции подкачки на ул. Молодогвардейской с 10:30 до 15:00 может быть отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Полевая, 9,  ул. Молодогвардейская,  211, 213, 215. Адрес установки бойлера: ул. Молодогвардейская, 213

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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