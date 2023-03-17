«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

127

В течение следующей недели специалисты «РКС-Самара» продолжат проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды.

22 марта из-за замены задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта холодную воду могут отключить с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Советской армии: 127, 125. Будет предоставлен бойлер с питьевой водой на ул. Советской армии, 127.

23 марта, возможно, ХВС будет отключено по адресу: ул. Ташкентская: 86, 79В. Будет проводиться монтаж узла. Если всё пойдёт по плану, холодную воду подключат уже в 21:00.

В этот же день 23 марта на ул. Ивана Булкина будут проводить замену задвижки диаметром 600 мм. Для этого холодную воду отключат по адресам: ул. Авроры: 195, 197, 199; ул. И. Булкина: 66, 70, 72, 74, 78, 80, 80а, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97; пер. Ветлужский: частный сектор; пер. Лучистый, 2, 4; ул. Антонова-Овсеенко: 2, 3, 4, 6 с 10:00 до 10:00 24 марта.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.