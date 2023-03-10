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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

10 марта 2023 15:38
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В течение следующей недели специалисты «РКС-Самара» продолжат проводить  ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды.

В течение следующей недели специалисты «РКС-Самара» продолжат проводить  ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды.

13 марта из-за замены задвижки диаметром 300 мм холодную воду могут отключить с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Магнитогорская: 4, 6, 6Б, 8; ул. Аксаковская: 167, 169;  ул. Тухачевского: 222. Будет предоставлен бойлер с питьевой водой на ул. Магнитогорская, 4. 

В этот же день, 13 марта, возможно, ХВС будет отключено по адресу: ул. Ново-Садовая, 369. Перекладка транзитной водопроводной линии будет производиться ночью: если всё пойдёт по плану, холодную воду подключат утром 14 марта в 6:00.

14 марта на пр. Кирова будут проводить переврезку двух линий. Для этого холодную воду отключат по адресу: пр. Кирова,365 с 9:00 до 17:00. В этот же день для замены задвижки временно прекратят подачу воды в офисное здание на ул. Пятигорской, 11. Время работ - с 9:00 до 20:00.

15 марта запланированы работы по замене запорной арматуры на ул. Свободы. Запастись водой стоит жителям следующих адресов: ул. Свободы, 110, 112, 144; ул. Воронежская, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 19; ул. Победы, 100А, 102. Работы займут промежуток с 8 часов 15 марта до 8 утра 16 марта.

16 марта из-за работ на насосной станции подкачки с 9 до 14 часов будет отключена холодная вода на ул. Свободы: 86 и 88.  Также в 23 часа 16 марта в ночь на пятницу будут подключать новую линию диаметром 200 мм. Работы рассчитаны до 5 часов утра 17 марта, без воды будут пр. Кирова, 385а, 395, 399; ул.Г.Димитрова, 56, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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