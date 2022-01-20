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«РКС-Самара» реализует программу «Вода с улицы – в дом»

20 января 2022 11:31
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«РКС-Самара» реализует программу «Вода с улицы – в дом»

«РКС-Самара» продолжает  работать по программе «Вода с улицы – в дом», направленной на заведение воды в дома жителей Самары. Благодаря этому несколько сотен горожан уже перестали носить воду в вёдрах из водоразборных колонок. 

Проектные и монтажные работы проводятся на льготных условиях. Часто в «РКС-Самара» обращаются группы жителей, чтобы подключиться целыми улицами. Это значительно дешевле и выгоднее. 

Так, в конце 2021 года сотрудники ресурсоснабжающего предприятия проложили водопроводную линию диаметром 100 мм и подключили к централизованной системе водоснабжения жилые дома на улице Возрождения в Куйбышевском районе. Жители четырех домовладений новогодние праздники встречали с водой, подключение еще десятка домов близится к завершению.  

В 2022 году реализация программы «Вода с улицы – в дом» будет продолжена. 


 

Теги: РКС-Самара

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