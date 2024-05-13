«РКС-Самара» проверят качество воды в новых сетях и подземных источниках.

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Ситуация с паводком в Самаре нормализовалась, пик пройден, показатели воды возвращаются к стандартным, сообщили специалисты по водоподготовке «РКС-Самара». Мониторинг качества воды продолжается круглосуточно, каждый день в лабораториях предприятия делают десятки анализов.

Кроме воды из городской системы централизованного водоснабжения, многие жители пользуются водой из собственных скважин, колодцев. Считается, что подземные источники надёжно спрятаны от человеческого воздействия, но проверять качество воды тоже нужно. Особенно это актуально весной после паводка. Воду рекомендуется проверять также в тех случаях, когда жители устанавливают новые системы очистки, запускают в эксплуатацию новые участки трубопровода в своих домовладениях.

Специалисты «Испытательного центра качества питьевой и природной воды» «РКС-Самара» по заявкам жителей проводят анализ воды. Если качество воды в централизованной системе водоснабжения контролируют и ресурсоснабжающая организация, и Роспотребнадзор, то контроль качества воды из частных источников – забота самих жителей.

Специалисты «РКС-Самара» проведут лабораторное исследование про заявке от потребителей. Получить услугу можно на сайте samcomsys.ru в разделе «Абонентам - Дополнительные услуги», по электронной почте info@samcomsys.ru, по телефону 334-77-70 или обратившись лично по адресу ул. Луначарского, 56, кабинет 131.