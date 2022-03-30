«РКС-Самара» продолжают обновлять автопарк

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В жилищно-коммунальном хозяйстве без современной техники сегодня нельзя рассчитывать на качественную работу, быстрое устранение технологических сбоев, своевременную профилактику. «РКС-Самара» с самого начала работы взяли курс на планомерную замену устаревшего автопарка. В этот проект были вложены сотни миллионов рублей.

В марте 2022 года «РКС-Самара» купили еще три единицы новой техники: экскаватор-погрузчик JCB 3CX, КАМАЗ для перевозки хлорсодержащих веществ и КО-560 – комбинированную каналопромывочную илососную машину.

Экскаватор используется при проведении аварийно-восстановительных работ. Он помогает добраться до подземных коммуникаций, совершает необходимые манипуляции с грунтом и незаменим при дальнейших работах по благоустройству.

КАМАЗ для перевозки хлора необходим ресурсоснабжающему предприятию, которое в своём производственно-технологическом цикле применяет хлорсодержащие вещества.

Каналопромывочные машины КО-560 используются при проведении профилактических промывок и устранения засоров на городских сетях водоотведения, для откачки воды из колодцев, для очистки отстойников городских очистных канализационных сооружений.

Стоимость трёх единиц техники – 39,9 млн. рублей, деньги выделены из собственных средств предприятия.

Фото: РКС-Самара