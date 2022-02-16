«РКС-Самара»: пришло время подавать показания счётчиков холодной и горячей воды

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«РКС-Самара» напоминает, что пришло время подавать показания счётчиков холодной и горячей воды для расчёта платы за водоснабжение и водоотведение.

Оплата по приборам учёта гораздо выгоднее абоненту, чем оплата по нормативу с учётом повышающего коэффициента. Больше половины всех зарегистрированных клиентов компании пользуются приборами учёта водоснабжения. Данные об объёме потреблённой воды абоненты должны подавать в «РКС-Самара» раз в месяц. Это можно сделать:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского. 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул.Сов.Армии, 146 и пр.Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

Фото: «РКС-Самара