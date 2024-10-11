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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения

11 октября 2024 16:29
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

15 октября планируется заменить задвижку диаметром 300 мм на ул. Владимирской.  Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: ул. Владимирская, 37а.

Адрес установки бойлера: ул. Владимирская, 37а.

16 октября будут проведен демонтаж двух запорных арматур и фильтра грубой очистки диаметром 200 мм, монтаж двух запорных арматур и вводного трубопровода диаметром 200 мм на ул. Владимирской. Для этого понадобится отключить холодную воду с 10:00 до 15:00 по адресам: ул. Владимирская, 7, ул. Чернореченская, 16, 16а, ул. Коммунистическая, 15.

17 октября планируется ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм и 150 мм на ул. Губанова. С 09:30 до 12:25 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Аминева, 3-33, ул. Губанова, 4, 6, 8, 10, 12-26, Московское шоссе, 258-260, Ново-Садовая, 337, 339, 341.

Также 17 октября планируется заменить пожарный гидрант на пр. Кирова. Для этого с 09:00 до 13:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 147.

18 октября запланирована замена пожарного гидранта на ул. Днепровской. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Днепровская, 1, 2, 5.

Адрес установки бойлера: ул. Днепровская, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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