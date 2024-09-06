«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящей неделе

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

10 сентября планируется заменить рубильники на электрических вводах № 1, 2 НСП №7 на ул. Стара-Загора. Для этого с 9:30 до 13:00 на пониженном давлении будут дома по адресам: ул. Стара-Загора, 64, 66, 68, 70.

Также 10 сентября будет произведена установка байпаса на водопроводной линии на 2-м переулке. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по адресам: ул. Клиническая, 154а, ул. Морфлотская, 69-104, ул. Глинобитная, 40-47, пер. Сивашский, 1-18, 2-й пер., 35, 47.

Установка бойлера по адресу: ул. Морфлотская, 77.

12 сентября будут заменены узел на водопроводной линии диаметром 200 мм и пожарный гидрант. Для этого с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать ХВС по адресам: ул. Кабельная, 1, 2, 2а, 3, 4а.

Установка бойлера по адресу: ул. Кабельная, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.