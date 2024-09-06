Я нашел ошибку
Главные новости:
К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов.
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
В почтовое обращение вышла почтовая марка, посвящённая 200-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Петра Владимировича Алабина.
Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения П.В. Алабина
Лауреатами конкурса в ПФО стали 68 участников, среди которых коллективы из Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Республики Мордовия.
Ансамбль песни и танца «Россияне» из Новокуйбышевска получил Гран-при этапа ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящей неделе
Всего в этом году энергетики выполнят замену теплосетей на 9 участках в Новокуйбышевске.
«Т Плюс» завершила перекладку теплосети по ул. Чернышевского в Новокуйбышевске
Встречи завершились: победой сборной Аргентины со счетом 3:0 и сборная Беларуси сыграла вничью со сборной Болгарии – 0:0.
Защитник "Крыльев" Томас Галдамес сыграл за сборную Чили, а Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Болгарии
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +23, +25°С.
7 сентября в губернии без осадков, до +26°С
Во время проведения акции подростки получили возможность на специализированной мото-площадке познакомиться с мотоциклами разных моделей и пофотографироваться  на них.
ГАИ Волжского района провела масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети"
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящей неделе

6 сентября 2024 15:17
128
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

10 сентября планируется заменить рубильники на электрических вводах № 1, 2 НСП №7 на ул. Стара-Загора. Для этого с 9:30 до 13:00 на пониженном давлении будут дома по адресам: ул. Стара-Загора, 64, 66, 68, 70.

Также 10 сентября будет произведена установка байпаса на водопроводной линии на 2-м переулке. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по адресам: ул. Клиническая, 154а, ул. Морфлотская, 69-104, ул. Глинобитная, 40-47, пер. Сивашский, 1-18, 2-й пер., 35, 47.   

Установка бойлера по адресу: ул. Морфлотская, 77.

12 сентября будут заменены узел на водопроводной линии диаметром 200 мм и пожарный гидрант. Для этого с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать ХВС по адресам: ул. Кабельная, 1, 2, 2а, 3, 4а.

Установка бойлера по адресу: ул. Кабельная, 2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты "РКС-Самара" выполнили больше 1000 инженерно-геодезических исследований
05 сентября 2024, 09:58
Специалисты "РКС-Самара" выполнили больше 1000 инженерно-геодезических исследований
Работы по исследованию местности - основа большинства строительных работ. ЖКХ
342
"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения
04 сентября 2024, 12:14
"РКС-Самара" установили в колодцах больше 600 устройств с "лапками" от падения
Устройство устанавливается внутри колодца и надёжно фиксируется. ЖКХ
489
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
03 сентября 2024, 13:38
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
«РКС-Самара» очередной раз призывают граждан внимательно относиться к любым строительным и земляным работам. ЖКХ
739

В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
228
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
178
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
226
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
256
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
515
Весь список