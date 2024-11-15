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«РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения
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«РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения

15 ноября 2024 15:35
91
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, сообщаем адреса возможных отключений заранее  и просим жителей сделать запас воды.

19 ноября планируется заменить участок водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Л. Толстого. Для этого с 10:00 до 18:00 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Л.Толстого от ул. Бр. Коростелевых до ул. Арцыбушевская;               

ул. Арцыбушевская от ул. Л.Толстого до ул. Красноармейская;       

ул. Бр. Коростелевых от ул. Л.Толстого до ул. Красноармейская.

Адрес установки бойлера: ул. Л. Толстого, 109.   

20 ноября будет проведён ремонт 10 м напорного трубопровода диаметром 200 мм по ул. Минской. В связи с этим подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам:

ул. Минская, 27-39;         

ул. Черемшанская, 137, 139, 156;                        

ул. Нагорная, 132, 134, 136.

Также 20 ноября проведём врезку водопроводного ввода диаметром 225 мм по ул. Невской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. Невская, 2, 7, 8, 9; ул. Циолковского, 3.

Адрес установки бойлера: ул. Невская, 2 (госпиталь №426).   

22 ноября планируется заменить пожарный гидрант на ул. Аэродромная. Для этого подача холодной воды будет ограничена с 9:00 до 15:00 по адресам:

ул. Аэродромная, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;                          

ул. Партизанская, 236, 236А, 238, 240, 242.

Установка бойлера: ул. Партизанская, 236-236А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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