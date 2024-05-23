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"РКС-Самара" представили отчёт о работе: на что пошли 10 млрд инвестиций

23 мая 2024 09:55
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"РКС-Самара" представили отчёт о работе: на что пошли 10 млрд инвестиций

Годовой отчёт «РКС-Самара» проводят по собственной инициативе. Компания, которая является гарантирующим поставщиком важнейших коммунальных ресурсов, считает обязательным быть открытой для жителей и органов власти.

В этот раз сотрудники отчитались не только за прошедший год, но и подвели некоторые итоги, начиная с 2013, когда компания приняла на себя ответственность за работу водопроводно-канализационного комплекса Самары. За это время были проложены и обновлены более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, реализованы серьёзные социальные проекты: строительство водоводов к стадиону, в Орлов Овраг, в п.Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты и пр. За период действия договора аренды с 2012 по 2019 годы инвестиции составили 1,845 млрд рублей , за период действия концессионного соглашения, с 2019 года – 7,573 млрд рублей, общий объём инвестиций - 9 миллиардов 418 миллионов рублей. За всё время компания оставалась надёжным налогоплательщиком, в 2,5 раза увеличив поступления в бюджеты всех уровней. При этом, по тарифу, который устанавливается для предприятия Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, тысяча литров питьевой воды, поставляемой РКС, всегда дешевле литровой бутылки в магазине, а средний платёж по квитанциям не превышал 2% от средней заработной платы по городу.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул: «Благодаря заключению концессионного соглашения стало возможным реализовать масштабные и технологичные проекты, о которых несколько лет назад люди могли только мечтать».  В 2023 году было закончено строительство двух водоводов диаметром 600 мм в пос.Управленческий, люди получили мягкую волжскую воду, о чём мечтали десятилетиями. Уже скоро мягкую воду получат жители Куйбышевского и части Волжского района, - специалисты ведут активное строительство водоводов диаметром 1000 мм. Завершена реконструкция Городских очистных канализационных сооружений, которая признана одной из лучших в стране в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Сотрудники «РКС-Самара» вошли в Книгу рекордов России, установив рекорд по подаче рационализаторских предложений. Реализуется собственная уникальная программа «Вода в дом», по подключению домовладений к централизованным сетям водоснабжения – всего было подключено 2326 домов, в Красноглинском районе ликвидированы за ненадобностью все водоразборные колонки. Благодаря целенаправленной работе по повышению клиентоориентированности, удовлетворенность абонентов качеством обслуживания приближается к 95%.

Конечно, не всё в работе складывается идеально. Как и большинство предприятий, «РКС-Самара» испытывают кадровые проблемы, износ сетей на сегодня такой, что требует дополнительных крупных вложений, и инвестиций одного предприятия здесь недостаточно, не спадает острота несанкционированных сбросов в систему водоотведения жидких бытовых отходов и неочищенных отходов промышленных предприятий. Многие решения возможно найти только вместе с органами власти.

Именно поэтому на отчёты предприятия всегда приглашаются представители администраций, депутатского корпуса, общественности с надеждой на открытый диалог и поиск ответов на поставленные вопросы. И как правило, это удаётся. Председатель Общественного совета при Думе г.о. Самара Татьяна Братчикова подняла вопрос улучшения водоснабжения посёлка Рубежный, который находится на границе Куйбышевского и Волжского районов, и предложила рассмотреть возможность его подключения к центральному водопроводу. Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев подчеркнул, что «РКС-Самара» выполняют не только производственные задачи: «У вас большая социальная нагрузка, вы занимаетесь воспитанием и развитием и персонала, и жителей города, решаете экологические проблемы. Но самое главное,  благодаря вам жители всегда обеспечены ценнейшим ресурсом - водой».

 

Теги: РКС-Самара

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