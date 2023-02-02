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«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском ФО

2 февраля 2023 13:29
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«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском федеральном округе

«РКС-Самара» как предприятие жизнеобеспечения относится к категории особой важности по гражданской обороне. Согласно постановлению Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. №1309 компания должна обустроить и содержать на своих объектах  надёжные защитные сооружения. «РКС-Самара» отвечают за несколько таких сооружений, которые регулярно становятся победителями специализированных конкурсов. Специалисты предприятия следят за состоянием убежищ, постоянно проверяют их готовность принять людей, заботятся об их удобстве и досуге на время укрытия.

Так, на очередном смотре-конкурсе среди предприятий Приволжского федерального округа убежище на насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге заняло второе место в группе защитных сооружений вместимостью от 150 до 600 человек. Комиссия оценивала техническое состояние, готовность к приёму укрываемых и оснащение всем необходимым.

Убежище в Студёном овраге ввели в эксплуатацию в 1988 году. Несколько лет назад в сооружении сделали капитальный ремонт, обновили коммуникации, заменили лавки и лежаки. К 2022 году здесь улучшили техническое оснащение, провели косметический ремонт, позаботились о книгах, настольных играх для полезного времяпровождения.

 В 2018 году защитное сооружение на НФС-2 уже становилось лучшим на городском уровне, а теперь получило высокую оценку на конкурсе ПФО. Награду за одно из лучших убежищ вручили руководителю «РКС-Самара» от Совета руководителей территориальных органов МЧС России по субъектам РФ в Приволжском федеральном округе.

Теги: РКС-Самара

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