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«РКС-Самара» подвели итоги летней поощрительной акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием»

28 июля 2022 15:44
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Были разыграны 10 подарочных комплектов (решётка-гриль и коврик для пикника) и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».

«РКС-Самара» подвели итоги летней поощрительной акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием»

В мае 2022 года в Самаре действовала акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов был с ними расстаться). Для участия необходимо было оплатить квитанцию за апрель 2022 года и сделать авансовый платёж, равный шестикратному начислению за апрель. 

Все участники акции «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием» получили на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и стали участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных наборов и путёвки в один из самарских санаториев. 

Сегодня, 28 июля 2022 года, состоялось подведение итогов акции. Всего в ней принял участие 751 самарец. Среди них были разыграны 10 подарочных комплектов (решётка-гриль и коврик для пикника) и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».

Победителями стали обладатели следующих лицевых счетов:

0049764113750 

0049770408480 

0049780257020 

0049783755700 

0049784805790 

0049820008990

0049875202620

0049875306659 

0049875347843 

0049875358472

0049875337812 – главный приз – путёвка в санаторий. 

С победителями свяжутся сотрудники «РКС-Самара», а видео розыгрыша размещено здесь https://youtu.be/HQi5Fj4N2lU.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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