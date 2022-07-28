«РКС-Самара» подвели итоги летней поощрительной акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием».
В мае 2022 года в Самаре действовала акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов был с ними расстаться). Для участия необходимо было оплатить квитанцию за апрель 2022 года и сделать авансовый платёж, равный шестикратному начислению за апрель.
Все участники акции «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием» получили на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и стали участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных наборов и путёвки в один из самарских санаториев.
Сегодня, 28 июля 2022 года, состоялось подведение итогов акции. Всего в ней принял участие 751 самарец. Среди них были разыграны 10 подарочных комплектов (решётка-гриль и коврик для пикника) и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».
Победителями стали обладатели следующих лицевых счетов:
0049764113750
0049770408480
0049780257020
0049783755700
0049784805790
0049820008990
0049875202620
0049875306659
0049875347843
0049875358472
0049875337812 – главный приз – путёвка в санаторий.
С победителями свяжутся сотрудники «РКС-Самара», а видео розыгрыша размещено здесь https://youtu.be/HQi5Fj4N2lU.
Фото: «РКС-Самара»