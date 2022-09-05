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«РКС-Самара»: подавляющее большинство вопросов абоненты могут решить дистанционно

5 сентября 2022 14:12
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«РКС-Самара» вводят частичный масочный режим.

Начиная с  6 сентября, работники ЦОК (центров обслуживания клиентов) «РКС-Самара» будут встречать посетителей в масках. Причина: ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. Сотрудники ЦОК просят жителей по возможности ограничить посещение предприятия. 

Сегодня практически все вопросы можно решить дистанционно через сайт samcomsys.ru, где есть формы обратной связи, сервис «Водный сигнал», «Виртуальная приёмная» и т.д. Все обращения, поступающие таким образом, ставятся на контроль и отрабатываются. Абоненты могут быть уверены, что их вопрос не останется без внимания и ответа. 

Общайтесь со специалистами «РКС-Самара» дистанционно, оставайтесь дома и будьте здоровы! 

 

Теги: РКС-Самара

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