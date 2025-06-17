«РКС-Самара»: почти 100 кг бытового мусора извлекли из канализации в районе ул. Железной дивизии в Самаре

В настоящее время бригада «РКС-Самара» устраняет засор канализации в Кировском районе по адресу: ул. Железной дивизии, 7 – 9. Специалисты достали из труб почти 100 килограммов влажных салфеток и другого бытового мусора.
Полгода назад эту линию тщательно прочистили и промыли. Но проблема повторно возникла из-за бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины.
«РКС-Самара» напоминает, что канализацией нужно пользоваться по назначению и смывать только воду и то, что растворяется. Главная проблема системы водоотведения – влажные салфетки, влажная туалетная бумага и любые изделия из нетканого материала.
Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.
- Жир, оставшийся от приготовления пищи.
- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
- Средства контрацепции.
- Подгузники.
- Тряпичные изделия.
- Бумагу.
- Строительный мусор.
- Гранулы для кошачьих лотков.
С начала года сотрудники «РКС-Самара» устранили более 2 000 канализационных засоров.
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»