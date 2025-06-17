«РКС-Самара»: почти 100 кг бытового мусора извлекли из канализации в районе ул. Железной дивизии в Самаре

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В настоящее время бригада «РКС-Самара» устраняет засор канализации в Кировском районе по адресу: ул. Железной дивизии, 7 – 9. Специалисты достали из труб почти 100 килограммов влажных салфеток и другого бытового мусора.

Полгода назад эту линию тщательно прочистили и промыли. Но проблема повторно возникла из-за бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины.

«РКС-Самара» напоминает, что канализацией нужно пользоваться по назначению и смывать только воду и то, что растворяется. Главная проблема системы водоотведения – влажные салфетки, влажная туалетная бумага и любые изделия из нетканого материала.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

С начала года сотрудники «РКС-Самара» устранили более 2 000 канализационных засоров.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»