«РКС-Самара» переложили и построили почти 32 км сетей водоснабжения и водоотведения

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2023 год запомнится в «РКС-Самара» масштабным строительством новых сетей: уложили последние 3800 метров водоводов д-600 мм, начали протягивать два водовода д-1000 мм и напорный канализационный коллектор в Куйбышевский район. Всего построили 15381 м водопроводных и канализационных труб - работы ведутся по инвестиционной программе. По новым водоводам мягкая волжская вода уже поступает в посёлок Управленский, а скоро пойдёт и жителям Куйбышевского района и Южного города.

Параллельно предприятие ведёт перекладки существующих линий. Так, по производственной программе обновили почти 17 км труб: 9832 м водопроводных и 7086 м канализационных. Часть работ выполнили бестраншейным способом, без больших вскрытий, с минимальными неудобствами для города. (Кстати сказать, в процентном соотношении темпы обновления сетей силами «РКС-Самара» превысили московские: в Самаре новые сети составили 1,06%, в Москве – 0,32%). Обновлённые сети повысят надёжность и бесперебойность системы холодного водоснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»,