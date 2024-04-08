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На данный момент переложено более 240 метров трубы.
«РКС-Самара»: перекладка 380 метров коллектора по улице Реактивной будет завершена до конца мая
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«РКС-Самара»: перекладка 380 метров коллектора по улице Реактивной будет завершена до конца мая

8 апреля 2024 14:32
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На данный момент переложено более 240 метров трубы.

В конце 2023 года на пересечении улиц Таганская и Реактивная на канализационном коллекторе диаметром 2500 мм произошел технологический сбой.  Причиной стало время, железобетонная труба была уложена еще в советское время и вследствие газовой коррозии начал обрушаться верхний свод. Специалисты «РКС-Самара» провели диагностику коллектора и приняли решение заменить почти 400 метров коллектора.

На данный момент переложено более 240 метров трубы. Подрядчик уже выполнил обратную засыпку котлована на пересечении улиц Таганской и Реактивной, что позволило возобновить движение автомобилей на перекрестке двух крупных улиц.

В субботу, 6 апреля, место проведения работ посетила мэр г.о. Самара Елена Лапушкина, где о промежуточных итогах ей рассказал главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

 Работа по перекладке ведется бестраншейным способом. Трубы протаскиваются под землёй через заводные котлованы. Такой способ позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ. Там, где проход жителям был затруднен, временно отсыпали дорожки щебнем и уложили настилы.

На данный момент осталось переложить около 130 метров коллектора и выполнить благоустройство территории. Подрядчику установлен жесткий срок, закончить работы до 31 мая.



 

Теги: РКС-Самара

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