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"РКС-Самара" отремонтировали важный объект водоснабжения по инвестпрограмме

2 апреля 2025 12:38
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"РКС-Самара" отремонтировали важный объект водоснабжения по инвестпрограмме

Настоящее техническое перевооружение провели в одном из подразделений «РКС-Самара». В соответствии с инвестиционной программой, на участке вспомогательных работ были выполнены мероприятия по модернизации производства на сумму более 40 млн рублей.

Участок вспомогательных работ (УВР) – это подразделение, где хранятся реагенты для водоподготовки. Но это не просто склад, здесь действуют правила и нормы промышленной безопасности даже более строгие, чем на всем предприятии. В последние годы здесь развернулась большая работа по доведению состояния участка до национальных стандартов и нормативов.

Так, согласно этим требованиям, на УВР модернизировали разгрузочную площадку, складские помещения, усовершенствовали контроль воздушной среды и систему автоматизированной ликвидации: в случае нештатной ситуации должна включиться водяная завеса и предотвратить распространение опасных веществ.

Модернизацию проводили по инвестпрограмме компании, всего в 2024 году выполнили мероприятий на 40,6 млн рублей.

Теги: РКС-Самара

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