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"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями

3 мая 2024 12:14
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"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями

«РКС-Самара» традиционно приготовили самарцам весенний сюрприз на Аллее  хорошего настроения. На ул.Подшипниковой от пр.Масленникова до Артиллерийской появились новые арт-фигуры, придуманные и изготовленные в цехах предприятия*.

В этом году главной темой стали герои сказок, кино и мультфильмов. Всю зиму творческие сотрудники придумывали, рисовали, прикидывали, пилили, варили и склеивали. На газонах уже появились Громозека и Ёжик, Мельница и Валл-И, роботы из «Звёздных войн», Карусель и Коромысло с самоходными вёдрами, Жар-птица и Вовка из Тридевятого царства, Мойдодыр, Золотая рыбка и Черепаха Тортилла с золотым ключиком.

Аллея получилась очень трогательная во всех смыслах: пока знакомые и новые фигурки трогают детей и взрослых за живое, их тоже можно потрогать, покрутить, посчитать и даже поговорить с ними. (Подсказка: Валл-И может, умеет, практикует)

Музыкальная, спортивная, космическая, футбольная, научная - Аллея была разной, а вот хорошее настроение на ней - навсегда. Дарим его вам)

*Скульптуры изготавливаются из неликвидных материалов в нерабочее время.

Теги: РКС-Самара

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