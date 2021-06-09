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«РКС-Самара» объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов

9 июня 2021 11:33
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РКС-Самара объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов

Весь июнь 2021 года в Самаре действует акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов с ними расстаться). Для участия необходимо до 30 июня заплатить за воду за шесть месяцев: оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платёж, равный пятикратному начислению за май. Общий платёж должен быть не менее 500 рублей. 

Все участники акции «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием» получают на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и автоматически становятся участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных сертификатов в магазины города и путёвки в один из самарских санаториев. Подведение итогов пройдёт в конце июля 2021 года. 

Условия простые. Платить всё равно придётся. Но все, кто примет участие в акции, получат приятные бонусы, возможность получить дополнительные призы, а главное – всё лето уже могут не вспоминать об оплате. 

Стоит отметить, что в этом году самарцев ждёт новшество – для участия в акции (после оплаты аванса) не нужно приходить в центры обслуживания клиентов с подтверждающими документами. Программное обеспечение «РКС-Самара» позволит автоматически определить всех абонентов, сделавших авансовый платёж. С победителями свяжутся сотрудники компании, а информация о розыгрыше и видео будут размещены на сайте samcomsys.ru.


 

Теги: акция РКС-Самара

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