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"РКС-Самара" обратились в прокуратуру после оскорбительной публикации в Интернете
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"РКС-Самара" обратились в прокуратуру после оскорбительной публикации в Интернете

19 августа 2024 13:38
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За сказанное придётся отвечать.

Ресурсное предприятие обратилось в надзорные органы после оскорбительной публикации в Интернете.

Обращения и выступления в публичной плоскости всегда предполагали тщательный подбор слов, интонаций и общего содержания. К сожалению, этого правила сегодня придерживаются не все. Сейчас об объективности информации практически перестали задумываться не только жители, но и СМИ. Авторы публикаций не обладают достоверными фактами, не запрашивают комментарии у всех сторон, имеющих влияние на развитие ситуации, не проверяют полученную информацию. Главное - вызвать ажиотаж и собрать как можно больше комментариев от псевдо-экспертов, усилив и без того высокое социальное напряжение в обществе, словить хайп.  

На прошлой неделе произошёл случай, который перешёл уже все границы дозволенного даже в Интернете. В нескольких телеграм-каналах и «ВКонтакте»  появилось видео, в котором некий гражданин, который никак не представился, в резкой, агрессивной и оскорбительной форме обвинял ресурсное предприятие, муниципалитет и действующую власть в бездействии. Речь шла об утечке холодной воды рядом с домом номер 30 по ул. Ученической в Кировском районе. Автор видео, пересыпая свою речь нецензурной лексикой и мерзкими оскорблениями, громко кричал, что «РКС-Самара» не спешат устранять аварию, тем самым вводя в заблуждение жителей и нанося оскорбление работникам предприятия.

При этом автор не удосужился запросить информацию в компетентных организациях.  А суть в том, что утечка происходила на сетях, которые не были переданы на баланс «РКС-Самара», соответственно, проводить какие-либо работы на чужой водопроводной линии сотрудники «РКС-Самара» не имели права. По согласованию с муниципалитетом, водопроводную линию отключили 16 августа, ремонт проводили сотрудники муниципального предприятия.

Компания «РКС-Самара» обратилась в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку публичным высказываниям лица, распространяющего нецензурную лексику, ложную информацию, публичное неуважение в отношении государственных органов РФ, наносящего оскорбление ресурсоснабжающему предприятию. С учётом публикации видео в Интернете, всё это является административным правонарушением и карается штрафом вплоть до ста тысяч рублей.

Предприятие «РКС-Самара» является гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения, входит в состав крупного федерального холдинга, который оказывает коммунальные услуги в нескольких городах России. Только в Самаре почти две тысячи человек каждый день, каждую минуту, без перерывов работают для того, чтобы в домах жителей была вода, работала канализация. Каждому из этих сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу, было оскорбительно услышать в свой адрес недостоверные и нецензурные слова. Возмутительно, что есть граждане, которые позволяют себе неадекватное поведение в общественной плоскости и намеренно разжигают ненависть к сотрудникам сферы ЖКХ и действующей власти.

Сотрудники «РКС-Самара» всегда готовы ответить за свою работу, дают ответы на запросы жителей, комментируют любую ситуацию, к развитию которой имеют отношение. Но запросы в компанию должны иметь корректный, установленный законом формат.  Терпеть незаслуженные оскорбления сотрудники не будут. Компания «РКС-Самара» намерена добиться проведения проверки в отношении автора видео и привлечения его к ответственности в порядке, установленным законодательством РФ.

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара

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