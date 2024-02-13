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Занесённые в чёрный список

«РКС-Самара» обновили списки компаний-должников - проверяйте, нет ли там вашей УК.

Куда уходят наши деньги? Таким вопросом стоит озадачиться тем, чьи УК, ТСЖ попали в «чёрный» список ресурсных организаций. «РКС-Самара» обновили перечень компаний, которые по документам занимаются обслуживанием многоквартирных домов, а по факту копят долги за коммунальные услуги.

К концу января этого года в «чёрном» списке с долгом выше 300 000 рублей оказались 10 организаций:

Общий долг этих компаний превысил 53 млн рублей: и это только за холодную воду и водоотведение. А сколько других платежей от жильцов прошло мимо кассы, остаётся догадываться.

«РКС-Самара» рекомендуют не прятаться в надежде, что долги растают вместе со снегом. Компании, которые доведут своё дело до суда, лишатся всех лицензий и не смогут работать в Самаре ни с одним домом.

В противовес «чёрному» списку у предприятия всегда есть «белый» - это организации, которые вошли в 2024 год с полностью оплаченными счетами, без долгов и других обременений перед «РКС-Самара». Все эти 428 компаний приняли участие в новогодней поощрительной акции и 43 счастливчика получат приятные подарки.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»