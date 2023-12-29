Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
ЭнЭнергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Спрос на покупку складов в Самарской области за год вырос на 2%, а на аренду — на 4%
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре

29 декабря 2023 12:25
127
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре

Колодцы на подземных коммуникациях – зона повышенного внимания.

В цехах ресурсного предприятия начали подводить итоги года и с некоторым сдержанным оптимизмом отметили, что в этом году крышек воровали чуть меньше, чем в предыдущих. Так, в 2023 специалисты не досчитались 143 крышек, а в 2022 году – 247. Все надеются, что последние дни статистику не испортят.

Несмотря на положительные изменения, колодцы остаются зоной повышенного внимания специалистов. В уходящем году «РКС-Самара» закупили почти тысячу крышек для замены пропавших и вышедших из строя. Часть из них - полимерные, часть – со специальными замками.

Кроме того, цеха продолжают работу по установке в колодцах специальных защитных устройств-«паучков», которые страхуют от падения людей и животных. Эти приспособления были придуманы рабочими «РКС-Самара» и сейчас используются во многих регионах. За два последних года в колодцах, за которые отвечает ресурсное предприятие, установили более 600 таких устройств-«паучков».

Всего в Самаре почти 75 тысяч канализационных и водопроводных колодцев. К каждому нельзя поставить охрану. Поэтому, «РКС-Самара» просит жителей быть внимательнее, беречь себя и окружающих. Если вы заметили открытый колодец, сообщите об этом в дежурные службы: на «Водный сигнал» в Телеграм по номеру +7-917-013-70-07 и электронную почту предприятия через специальную форму «Сообщить о проблеме» на сайте https://samcomsys.ru/. Вся информация проверяется, в случае необходимости передаётся владельцам коммуникаций.

«РКС-Самара» желают всем весёлых праздников, здоровья и счастливого Нового года!

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники
28 декабря 2023, 14:32
Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники
Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро! ЖКХ
560
В декабре самарцы расстаются с долгами на 14% охотнее.
27 декабря 2023, 14:56
В декабре самарцы расстаются с долгами на 14% охотнее.
До Нового года осталось пять дней – ещё есть время привести в порядок свои платежи. ЖКХ
654
При дорожных работах на Московском шоссе в Самаре два канализационных колодца засыпало кирпичами
25 декабря 2023, 12:40
При дорожных работах на Московском шоссе в Самаре два канализационных колодца засыпало кирпичами
Одно неверное движение - и водоотведение жилых домов в центре города оказалось под угрозой. ЖКХ
651

  • Требуется журналист
В центре внимания
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
529
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1292
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
638
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
561
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
598
Весь список