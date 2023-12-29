"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре

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Колодцы на подземных коммуникациях – зона повышенного внимания.

В цехах ресурсного предприятия начали подводить итоги года и с некоторым сдержанным оптимизмом отметили, что в этом году крышек воровали чуть меньше, чем в предыдущих. Так, в 2023 специалисты не досчитались 143 крышек, а в 2022 году – 247. Все надеются, что последние дни статистику не испортят.

Несмотря на положительные изменения, колодцы остаются зоной повышенного внимания специалистов. В уходящем году «РКС-Самара» закупили почти тысячу крышек для замены пропавших и вышедших из строя. Часть из них - полимерные, часть – со специальными замками.

Кроме того, цеха продолжают работу по установке в колодцах специальных защитных устройств-«паучков», которые страхуют от падения людей и животных. Эти приспособления были придуманы рабочими «РКС-Самара» и сейчас используются во многих регионах. За два последних года в колодцах, за которые отвечает ресурсное предприятие, установили более 600 таких устройств-«паучков».

Всего в Самаре почти 75 тысяч канализационных и водопроводных колодцев. К каждому нельзя поставить охрану. Поэтому, «РКС-Самара» просит жителей быть внимательнее, беречь себя и окружающих. Если вы заметили открытый колодец, сообщите об этом в дежурные службы: на «Водный сигнал» в Телеграм по номеру +7-917-013-70-07 и электронную почту предприятия через специальную форму «Сообщить о проблеме» на сайте https://samcomsys.ru/ . Вся информация проверяется, в случае необходимости передаётся владельцам коммуникаций.

«РКС-Самара» желают всем весёлых праздников, здоровья и счастливого Нового года!