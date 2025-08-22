Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

22 августа 2025 15:03
147
Работы с ограничением водоснабжения начнутся уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

23 августа заменим пожарные гидранты на нескольких улицах. В связи с этим с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Фрунзе, 118-146, 143-179;        ул. Шостаковича, 1-7, 2-4;  ул. Красноармейская, 1-17, 2-12А; ул. Куйбышева, 118-128, 135-157; Студенческий пер, 2Б, 2Ф , 3, 3А; ул. Молодогвардейская, 151, 153, 167, 202, 204, 210; ул. Молодогвардейская, 67-99, 102-122; ул. Галактионовская, 39-71, 40-72; ул. Молодогвардейская, 57-99, 76-122; ул. Некрасовская, 43-75, 50-74; ул. Чапаевская, 89-119, 104-124.

27 августа планируются работы на НСП № 91: текущий ремонт запорной арматуры на линиях диаметром 200 и 300 мм, устранение утечки на напорной линии агрегата № 1, замена обратного клапана диаметром 150 мм. Холодная вода будет отключена с 09:30 до 13:00 по адресам: ул. Победы, 146/1, 152, 152 А, 154;   ул. Пугачевская, 4, 8, 10А, 10Б;      ул. Свободы, 153-157, 161, 161/10; ул. Советская, 3-11, 9 Б (ж/д).

Также 27 августа заменим пожарный гидрант на ул. Металлургической. С 08:00 до 17:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Металлургическая, 94; ул. Товарная, 5, 15, 17.

28 августа планируются работы на НСП № 87: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата, устранение утечки на водопроводной линии  диаметром 150 мм, замена врезок с установкой шаровых кранов. В связи с этим с 10:00 до 13:00  холодная вода будет отключена по адресам: ул. Авроры, 122; ул. Артемовская, 30, 30А.

Также 28 августа заменим задвижки диаметром 250 мм на пр. Южный. Холодная вода будет отключена с 09:30 до 18:00 по адресам: Южный пр., 190-218 (ч/с), Южный пр., 224, 226 (МКД).

Адрес установки бойлера: Южный пр., 224.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

