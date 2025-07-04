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«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю

4 июля 2025 15:42
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Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

5 июля заменим пожарные гидранты на нескольких улицах. В связи с этим холодная вода будет отключена по адресам:

с 08:00 до 17:00 – 10 квартал, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 20, 21, ул. Кромская, 4, ул. Нагорная, 136А;

с 12:00 до 17:00 –  ул. Молодогвардейская, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, ул. Затонная, 5, 8, 9, ул. Молодогвардейский спуск, 2к2;

6 июля также в связи с заменой пожарных гидрантов с 08:00 до 17:00 без ХВС будут дома по адресам: 3-я просека, 150, 250, ул. Печёрская, 2, 3, 3а, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, ул. Революционная, 107, ул. Г. Митирева, 4, 8, 12.

7 июля планируется замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Аэродромной.  Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Строителей, 24, 29, 33.

9 июля для замены задвижки диаметром 150 мм на ул. Аэродромной будет отключено холодное водоснабжение с 09:30 до 16:30 по адресам: ул. Аэродромная, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69, 71, 75, ул. Авроры, 99.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

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