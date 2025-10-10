«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах

151

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

11 октября заменим пожарные гидранты на нескольких улицах. В связи с этим с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: пр. Масленникова, 40, 40а, ул. Н. Панова, 43, Московское шоссе, 10, 12, 14; ул. Ново-Майская, 18-52, ул. Ново-Садовая, 142, 142б; ул. Волгодонская, 19-57.

15 октября планируются работы на НСП № 86: демонтаж запорной арматуры и фильтра грубой очистки диаметром 200 мм, монтаж запорной арматуры и вводного трубопровода диаметром 200 мм. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 16:00 по адресам: ул. Коммунистическая, 17а, ул. Владимирская, 7, ул. Чернореченская, 16, 16а, ул. Коммунистическая, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.