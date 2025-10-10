Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах

10 октября 2025 15:47
151
Работы запланированы уже в эти выходные.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

11 октября заменим пожарные гидранты на нескольких улицах. В связи с этим с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: пр. Масленникова, 40, 40а, ул. Н. Панова, 43, Московское шоссе, 10, 12, 14; ул. Ново-Майская, 18-52, ул. Ново-Садовая, 142, 142б; ул. Волгодонская, 19-57.

15 октября планируются работы на НСП № 86: демонтаж запорной арматуры и фильтра грубой очистки диаметром 200 мм, монтаж запорной арматуры и вводного трубопровода диаметром 200 мм. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 16:00 по адресам: ул. Коммунистическая, 17а, ул. Владимирская, 7, ул. Чернореченская, 16, 16а, ул. Коммунистическая, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

