Останки Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области

Останки самарского губернатора конца XIX века Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

"Сегодня прошло перезахоронение останков семьи 7-го губернатора Самарской губернии Григория Аксакова", - говорится в сообщении.

Перезахоронение приурочили к 206-летию со дня рождения Аксакова.

Состоялась заупокойная служба, после чего останки седьмого самарского губернатора и членов его семьи с воинскими почестями поместили в семейный некрополь у стен Никольской церкви в селе Страхово Борского района. Там располагалось родное имение Аксаковых.

Фамильное захоронение Аксаковых ранее находилось в одном из сел Борского района, где археологи обнаружили его в 2020 году.

Григорий Аксаков с 1867 по 1872 год руководил Самарской губернией. В 1873 году он получил звание почетного гражданина Самары. Аксаков умер в 1891 году.