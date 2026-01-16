Останки Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области

Я нашел ошибку
О вреде употребления слишком горячей и острой пищи 16 января рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Перезахоронение останков семьи 7-го губернатора Самарской губернии прошло сегодня, 16 января.
Для кадет 5-7 курсов Самарского кадетского корпуса организовали встречу с выпускниками корпуса, ныне курсантами Нижегородской академии МВД России.
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
Температура воздуха 17 января в Самаре ночью -17, -19°С, днем -12, -14°С.
В Тольятти без теплоснабжения остались жители МКД (371 человек) и три школы
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
Останки самарского губернатора конца XIX века Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

"Сегодня прошло перезахоронение останков семьи 7-го губернатора Самарской губернии Григория Аксакова", - говорится в сообщении.

Перезахоронение приурочили к 206-летию со дня рождения Аксакова.

Состоялась заупокойная служба, после чего останки седьмого самарского губернатора и членов его семьи с воинскими почестями поместили в семейный некрополь у стен Никольской церкви в селе Страхово Борского района. Там располагалось родное имение Аксаковых.

Фамильное захоронение Аксаковых ранее находилось в одном из сел Борского района, где археологи обнаружили его в 2020 году. 

Григорий Аксаков с 1867 по 1872 год руководил Самарской губернией. В 1873 году он получил звание почетного гражданина Самары. Аксаков умер в 1891 году. 

 

