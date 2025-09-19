«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю

71

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

20 сентября планируется замена пожарных гидрантов на Волжском пр. и ул. Молодогвардейской. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Волжский, 5-29, 6-12; ул. Молодогвардейская, 220-236, 207-217; ул. Маяковского, 12, 14.

22 сентября для замены узла на водопроводной линии диаметром 300 мм и пожарного гидранта на ул. Банной будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 в пос. Козелки.

23 сентября для устранения тех. отказа на линии В-64 диаметром 700 мм и замены задвижки диаметром 600 мм на ул. Реактивной с 10:00 23.09.2025 до 00:00 24.09.2025 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Старонабережная, 1-108;

ул. Таганская, 1-40Д;

ул. Самодеятельная, 1-26;

ул. Оружейная, 1-59;

ул. Средняя, 1-36;

ул. Заусадебная, 1-18;

ул. Снежная, 1-21;

ул. Реактивная, 1-32;

ул. Спутника, 1-16;

ул. Лысвенская, 1-71;

ул. Уральская, 1-219;

ул. Барнаульская, 1-37;

ул. Барабинская, 1-36;

ул. Омская, 1-36;

ул. Тюменская, 1-36;

ул. Курганская, 1-41;

ул. Томская, 1-42;

ул. Ачинская, 1-43;

ул. Оросительная, 1-91;

ул. Просторная, 1-77;

ул. 9-я Кряжская, 1-16;

ул. 8-я Кряжская, 1-18;

ул. 7-я Кряжская, 1-26;

ул. 6-я Кряжская, 1-31;

ул. 5-я Кряжская, 1-29;

ул. 4-я Кряжская, 1-39;

ул. 3-я Кряжская, 1-38;

ул. 2-я Кряжская, 1-48;

ул. 1-я Кряжская, 1-63;

ул. Ровная, 1-58;

ул. Болотная, 1-71;

ул. Восстания, 1-68;

ул. Серпуховская, 1-86;

ул. Новонабережная, 1-63;

ул. Опанская, 1-21;

ул. Грозненская, 1-69;

ул. Калининградская, 1-52;

Молодежный пер, 3-23;

ул. Молдавская, 1-24;

Торговый пер., 1-28;

Грозненский пер., 1-7;

ул. Арбатская, 1-9;

ул. Ковровская, 4-8;

ул. Сибирская, 1-53;

ул. Возрождения, 1-30;

Новокуйбышевское шоссе, 1-118;

ул. Тамбовская, 1-39;

Краснодарский пер., 1-15;

ул. Хасановская, 1-21;

ул. Северная, 1-14, 12-16;

Утевский пер. 1-21;

ул. Саратовская, 1-62;

ул. Войкова, 1-196;

Саратовский пер. 1-16;

ул. Минусинская, 1-46;

ул. Ереванская, 1-22;

Енисейский пер., 1-15;

Бурейский пер., 1-17;

Зейский пер., 1-18;

Шкиперский пер. 1-10;

Калужский пер. 1-10;

ул. Гомельская, 1-9;

ул. Вильнюсская, 1-8;

ул. Утевская, 1-20, 23;

ул. Дружбы Народов, 1-27;

ул. Радио, 6;

ул. Гурьянова, 1-9;

ул. Хасановская, 4-39;

Пугачевский тракт, 1-82;

Новомолодежный пер., 1-37;

Долотный пер., 1-28;

ул. Бакинская, 1-40;

ул. Зеленая, 5-25;

ул. Кишиневская, 1-17;

ул. Фасадная, 2-28;

ул. Нефтяников, 2-49;

ул. 40 лет Пионерии, 4-24;

ул. Егорова, 1-22;

ул. Стадионная, 1-12А;

ул. Рижская, 1-9;

Строителей пер., 1-11;

ул. Медицинская, 1-17;

ул. Придорожная, 1-17;

ул. Фестивальная, 1-6;

ул. Восковая, 3-9;

ул. Липяговская, 1-9;

ул. Заводская, 1-11;

ул. Опорная, 1-13;

ул. Собинская, 1-25;

ул. Олонецкая, 1-29;

ул. Боровая, 4-30;

ул. Вологодская, 1-14;

ул. Эльтонская, 1-31, 4-8;

ул. Красный Кряжок, 1-103;

ул. Трубная, 9, 1-53;

ул. Ржевская, 1-37;

Стромиловское шоссе, 116 км;

ул. Силаева, 1, 19;

Медгородок (Зеленая-Бакинская);

пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113);

Адреса установки бойлеров: ул. Бакинская, 27, ул. Утевская, 1.

24 сентября заменим задвижку диаметром 150 мм на ул. М.Тореза. В связи с этим без ХВС с 10:00 до 16:00 будут дома по адресам: ул. М.Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера: ул. М.Тореза, 125.

25 сентября для замены задвижек диаметром 200 мм на пр. Кирова будет ограничено холодное водоснабжение с 10:00 до 20:00 в домах по адресам: пр. Кирова, 275, 273, 285, 283, 293, 277; пр. Карла Маркса, 368, 364, 372, 372а, 374, 376, 378, 382; ул. Стара-Загора, 175, 177, 179, 181, 183.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.