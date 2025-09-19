Я нашел ошибку
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.
Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием
Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер.
«Жигулёвская долина» приглашает молодёжь на конкурс инженерных решений
Адреса возможных отключений воды.
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю

19 сентября 2025 15:56
71
Адреса возможных отключений воды.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

20 сентября планируется замена пожарных гидрантов на Волжском пр. и ул. Молодогвардейской. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Волжский, 5-29, 6-12; ул. Молодогвардейская, 220-236, 207-217; ул. Маяковского, 12, 14.

22 сентября для замены узла на водопроводной линии диаметром 300 мм и пожарного гидранта на ул. Банной будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 в пос. Козелки.

23 сентября для устранения тех. отказа на линии В-64 диаметром 700 мм и замены задвижки диаметром 600 мм на ул. Реактивной с 10:00 23.09.2025 до 00:00 24.09.2025 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Старонабережная, 1-108;

ул. Таганская, 1-40Д;

ул. Самодеятельная, 1-26;

ул. Оружейная, 1-59;

ул. Средняя, 1-36;

ул. Заусадебная, 1-18;

ул. Снежная, 1-21;

ул. Реактивная, 1-32;

ул. Спутника, 1-16;

ул. Лысвенская, 1-71;

ул. Уральская, 1-219;

ул. Барнаульская, 1-37;

ул. Барабинская, 1-36;

ул. Омская, 1-36;

ул. Тюменская, 1-36;

ул. Курганская, 1-41;

ул. Томская, 1-42;

ул. Ачинская, 1-43;

ул. Оросительная, 1-91;

ул. Просторная, 1-77;

ул. 9-я Кряжская, 1-16;

ул. 8-я Кряжская, 1-18;

ул. 7-я Кряжская, 1-26;

ул. 6-я Кряжская, 1-31;

ул. 5-я Кряжская, 1-29;

ул. 4-я Кряжская, 1-39;

ул. 3-я Кряжская, 1-38;

ул. 2-я Кряжская, 1-48;

ул. 1-я Кряжская, 1-63;

ул. Ровная, 1-58;

ул. Болотная, 1-71;

ул. Восстания, 1-68;

ул. Серпуховская, 1-86;

ул. Новонабережная, 1-63;

ул. Опанская, 1-21;

ул. Грозненская, 1-69;

ул. Калининградская, 1-52;

Молодежный пер, 3-23;

ул. Молдавская, 1-24;

Торговый пер., 1-28;

Грозненский пер., 1-7;

ул. Арбатская, 1-9;

ул. Ковровская, 4-8;

ул. Сибирская, 1-53;

ул. Возрождения, 1-30;

Новокуйбышевское шоссе, 1-118;

ул. Тамбовская, 1-39;

Краснодарский пер., 1-15;

ул. Хасановская, 1-21;

ул. Северная, 1-14, 12-16;

Утевский пер. 1-21;

ул. Саратовская, 1-62;

ул. Войкова, 1-196;

Саратовский пер. 1-16;

ул. Минусинская, 1-46;

ул. Ереванская, 1-22;

Енисейский пер., 1-15;

Бурейский пер., 1-17;

Зейский пер., 1-18;

Шкиперский пер. 1-10;

Калужский пер. 1-10;

ул. Гомельская, 1-9;

ул. Вильнюсская, 1-8;

ул. Утевская, 1-20, 23;

ул. Дружбы Народов, 1-27;

ул. Радио, 6;

ул. Гурьянова, 1-9;

ул. Хасановская, 4-39;

Пугачевский тракт, 1-82;

Новомолодежный пер., 1-37;

Долотный пер., 1-28;

ул. Бакинская, 1-40;

ул. Зеленая, 5-25;

ул. Кишиневская, 1-17;

ул. Фасадная, 2-28;

ул. Нефтяников, 2-49;

ул. 40 лет Пионерии, 4-24;

ул. Егорова, 1-22;

ул. Стадионная, 1-12А;

ул. Рижская, 1-9;

Строителей пер., 1-11;

ул. Медицинская, 1-17;

ул. Придорожная, 1-17;

ул. Фестивальная, 1-6;

ул. Восковая, 3-9;

ул. Липяговская, 1-9;

ул. Заводская, 1-11;

ул. Опорная, 1-13;

ул. Собинская, 1-25;

ул. Олонецкая, 1-29;

ул. Боровая, 4-30;

ул. Вологодская, 1-14;

ул. Эльтонская, 1-31, 4-8;

ул. Красный Кряжок, 1-103;

ул. Трубная, 9, 1-53;

ул. Ржевская, 1-37;

Стромиловское шоссе, 116 км;

ул. Силаева, 1, 19;

Медгородок (Зеленая-Бакинская);

пер. Кольчугинский/ул. Арбатская (котельная п. 113);

Адреса установки бойлеров: ул. Бакинская, 27, ул. Утевская, 1.

24 сентября заменим задвижку диаметром 150 мм на ул. М.Тореза. В связи с этим без ХВС с 10:00 до 16:00 будут дома по адресам: ул. М.Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера:  ул. М.Тореза, 125.

25 сентября для замены задвижек диаметром 200 мм на пр. Кирова будет ограничено холодное водоснабжение с 10:00 до 20:00 в домах по адресам: пр. Кирова, 275, 273, 285, 283, 293, 277; пр. Карла Маркса, 368, 364, 372, 372а,  374, 376, 378, 382;                                                ул. Стара-Загора, 175, 177, 179, 181, 183.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

Он принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы водоотведения.
18 сентября 2025, 17:16
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
18 сентября 2025, 17:16
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Он принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы... Общество
440
Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние.
18 сентября 2025, 14:15
Специалисты «РКС-Самара» ежегодно выполняют свыше 150 тыс. проб питьевой и природной воды
Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние. ЖКХ
389
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября 2025, 16:14
17 сентября – день рождения самарской канализации
17 сентября 2025, 16:14
17 сентября – день рождения самарской канализации
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих... ЖКХ
477

Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
202
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
373
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
746
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
457
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1846
