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«РКС-Самара» называет адреса домов, где жители часто засоряют канализацию 

29 ноября 2021 14:28
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Канализация – это не труба для любых отходов, однако многие самарцы используют её как раз как мусоропровод в собственной квартире.

Канализация – это не труба для любых отходов, однако многие самарцы используют её как раз как мусоропровод в собственной квартире. Результат – частые засоры системы водоотведения в доме и на улице. В унитаз и раковину несознательные граждане бросают всё: маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции, наполнители кошачьих лотков, продукты. 

Им кажется, что всё смоется окончательно и бесповоротно. Но нерастворимый мусор возвращается назад: он скапливается в трубе, образуется пробка, и стоки начинают выходить обратно в квартиру или выливаются на улице из колодцев, создавая сильный дискомфорт всем. 

В этом году бригады цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» выезжали на такие аварии почти 4500 раз: прочищали трубы, вынимали из колодцев кучи мусора из тряпок, жира, продуктов и салфеток. 

Адреса, где за 10 месяцев 2021 года жители забивали канализацию чаще всего: 

Ново-Садовая, 168 — 19 засоров 

Егорова, 12 — 17 засоров

3 просека, 150 — 16 засоров 

Севастопольская, 28 — 16 засоров

Республиканская, 60 — 16 засоров

Белорусская, 103 — 15 засоров

2-ой Безымянный, 5 — 15 засоров

Физкультурная, 5 — 14 засоров

Ст.Разина, 17 — 12 засоров

Стара-Загора, 139 — 12 засоров

Жить в таких «засорённых» домах очень неудобно: ведь не работает слив, стоки стоят в раковине и ванне, часто отключают воду, а на улице разливается зловонная лужа. Продать квартиру с «дурнопахнущей» славой не так легко. Чтобы не портить жизнь ни себе, ни другим, жителям необходимо понять:  унитаз и раковина – не мусорная корзина, пользоваться канализацией нужно по правилам. А мы их будем регулярно публиковать, впрочем, как и адреса домов с частыми засорами. 

 

Фото:    «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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