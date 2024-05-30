«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам

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Любой из 43 тысяч самарцев, не оплативших квитанции «РКС-Самара», может остаться без канализации. Соответствующие уведомления об отключении услуги ресурсная компания направила абонентам-должникам. Чтобы и это предупреждение не осталось без внимания, информацию напечатали на ярко-оранжевой бумаге.

Общий долг тех, кто получил «оранжевые» предупреждения, превысил 309 млн рублей. В ближайшее время им затампонируют (перекроют) канализацию - установят заглушку на выпуске из квартиры. Водой, раковиной, унитазом пользоваться станет невозможно. Тампонирование - это законная мера, которую применяют к тем, кто долго не оплачивает квитанции и никак не выходит на связь.

«РКС-Самара» рекомендуют внимательно изучить свои начисления за холодную воду и водоотведение. Если есть долги, срочно погасить, пока не началось отключение услуг, которое в любом случае обойдётся дороже, чем просто оплата квитанций. Ведь за снятие заглушки на канализационном выпуске придётся платить отдельно.

Особое внимание на оранжевые предупреждения стоит обратить тем, кто собирается уезжать из города - перекрытие канализации на долгое время может аукнуться серьёзными техническими проблемами. Поэтому собираясь в отпуск, проверьте и оплатите квитанции!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»