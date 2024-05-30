«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Контрольную проверку прошли.
Парламентская комиссия Госдумы РФ проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара»
Уже третий год программа проводится для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, которые хотят вывести свое дело на новый уровень. 
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты предприниматель»
С торжественной церемонии закладки киля началось строительство трех новых судов на заводе «Нефтефлот».
«Нефтефлот»: на верфи в Самаре строят три сухогруза
Основная цель акции - популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.
Движение Первых Самары принимает активное участие в «Марафоне зелёных дел»
В том числе федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса».
Дмитрий Чернышенко: В России 39,7 тыс. организаций смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления
Супруги рассказали полпреду, что воспитывают 9 детей. Ребята очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них.
Игорь Комаров вручил орден «Родительская слава» семье из Чувашии
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 31 мая по 3 июня в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5-й класс
Оружие должно храниться в запертом сейфе, в разряженном состоянии, отдельно от патронов.
В Самаре в преддверие каникул росгвардейцы напоминают о необходимости держать оружие подальше от детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.26
0.82
EUR 96.89
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам

30 мая 2024 14:58
115
Общий долг тех, кто получил «оранжевые» предупреждения, превысил 309 млн рублей

Любой из 43 тысяч самарцев, не оплативших квитанции «РКС-Самара», может остаться без канализации. Соответствующие уведомления об отключении услуги ресурсная компания направила абонентам-должникам. Чтобы и это предупреждение не осталось без внимания, информацию напечатали на ярко-оранжевой бумаге.

Общий долг тех, кто получил «оранжевые» предупреждения, превысил 309 млн рублей. В ближайшее время им затампонируют (перекроют) канализацию - установят заглушку на выпуске из квартиры. Водой, раковиной, унитазом пользоваться станет невозможно. Тампонирование - это законная мера, которую применяют к тем, кто долго не оплачивает квитанции и никак не выходит на связь.

«РКС-Самара» рекомендуют внимательно изучить свои начисления за холодную воду и водоотведение. Если есть долги, срочно погасить, пока не началось отключение услуг, которое в любом случае обойдётся дороже, чем просто оплата квитанций. Ведь за снятие заглушки на канализационном выпуске придётся платить отдельно. 

Особое внимание на оранжевые предупреждения стоит обратить тем, кто собирается уезжать из города - перекрытие канализации на долгое время может  аукнуться серьёзными техническими проблемами. Поэтому собираясь в отпуск, проверьте и оплатите квитанции!

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: Мероприятия РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Контрольную проверку прошли.
30 мая 2024, 16:04
Парламентская комиссия Госдумы РФ проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара»
Контрольную проверку прошли. ЖКХ
83
17 августа 2022, 11:35
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Овощи и фрукты, спущенные в канализацию – причина роста засоров и изливов на сетях.  ЖКХ
3141
12 июля 2021, 11:46
Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»
Практиканты будут работать во всех подразделениях компании: в линейных цехах студенты выполняют задания по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей,... ЖКХ
1548

В центре внимания
В 2024 году заявку на Всероссийский молодёжный форум «iВолга» подали более 40 тысяч из всех 89 регионов России
30 мая 2024  13:38
В 2024 году заявку на Всероссийский молодёжный форум «iВолга» подали более 40 тысяч из всех 89 регионов России
257
Глава государства нацелил участников заседания и команды на местах на четкую работу.
29 мая 2024  21:55
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Совета по нацпроектам под председательством Президента РФ
451
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
29 мая 2024  12:53
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
352
В Самаре установили особый противопожарный режим
29 мая 2024  12:47
В Самаре установили особый противопожарный режим
321
в Самарской области наградили активных предпринимателей
29 мая 2024  12:33
В Самарской области наградили активных предпринимателей
337
Весь список