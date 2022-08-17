«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации

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По предметам, которые становятся причиной засоров, работники «РКС-Самара» безошибочно определяют время года. В канун новогодних праздников из труб достают все составляющие салата оливье, после нового года – сам салат оливье, а в конце лета - начале осени – всевозможные дары садово-огородных участков: от яблочных очисток, шкурок и косточек винограда до огурцов и арбузных корок.

Все это, спущенное жителями в канализацию, ежегодно в августе-сентябре увеличивает количество засоров на сетях канализации примерно на 20%. Для аварийных бригад цеха эксплуатации сетей водоотведения сезон арбузов и огурцов уже начался.

Самарцы, которые ещё не научились (или разучились) пользоваться коммунальными благами, проталкивают в свои унитазы и раковины остатки фруктов и овощей. Почему нельзя их выкинуть в мусорное ведро, остаётся загадкой. Так и становятся арбузные корки и яблочные очистки самой большой составляющей засоров, из-за которых стоки выходят на поверхность.

В раковину, унитаз или ванну ни в коем случае нельзя смывать, проталкивать то, что не растворяется! Любые отходы еды, очистки, кожура или семечки, попав в канализацию, становятся причиной засоров. За семь месяцев 2022 года бригады «РКС-Самара» устранили 3 432 засора, провели профилактическую прочистку 75 километров канализационных труб.

Фото: «РКС-Самара»