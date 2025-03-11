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"РКС-Самара" напоминают: скоро паводок и категорически запрещено открывать колодцы канализации

11 марта 2025 13:05
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"РКС-Самара" напоминают: скоро паводок и категорически запрещено открывать колодцы канализации

  Городская система канализации предназначенную исключительно для приема хозфекальных стоков (от предприятий и жилых домов). В период паводка объем воды, поступившей в систему значительно увеличивается. К этому «РКС-Самара» готовы. Но вместе с водой в трубы водоотведения попадает мусор, песок, нефтепродукты, и пр. Это разрушает систему канализации и технологию очистки сточных вод.

Зачастую жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадают предметы и вещества, которые создают засоры и изливы. А если сточная вода с нефтепродуктами и химией с дорог доходит до очистных сооружений, которые не предназначены для их приема, то могут безвозвратно погибнуть бактерии, которые производят биологическую очистку стоков. Это может стать экологической проблемой.

«РКС-Самара» обращаются с требованием к гражданам и организациям выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды! От этого зависит работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.

 

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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