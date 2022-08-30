«РКС-Самара» напоминают: на колодцах инженерных коммуникаций машины оставлять нельзя!

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На обслуживании «РКС-Самара» – более 72 000 водопроводных и канализационных колодцев. Ещё больше – у других ресурсоснабжающих предприятий: тепловиков, связистов, газовиков, ливнёвщиков и т.д. Колодцы являются зоной повышенной опасности, наступать на них нельзя! Об этом многие знают.

Также не рекомендуется парковаться на колодцах: под весом машины может просесть грунт или разрушиться стенка. Кроме того, водители, паркующие свои автомобили на колодцах, создают угрозу не только своей безопасности, но и усложняют работу ремонтным бригадам коммунальных служб. Отсутствие доступа в канализационную или водопроводную камеру чревато значительным увеличением времени аварийно-восстановительных работ.

В то время, когда машина стоит на колодце, жители окрестных домов будут оставаться без водоснабжения, так как специалисты не смогут сделать необходимые переключения. Или стоки будут выходить на поверхность, а прочистить колодец невозможно – техника не сможет подъехать. В практике аварийно-восстановительных бригад «РКС-Самара» были случаи, когда несколько дней в новогодние праздники специалисты не могли начать ремонт из-за того, что колодцы заставлены машинами. Такие ситуации встречаются повсеместно.

Есть и другая сторона ситуации: в некоторых аварийных случаях вода из колодцев может выбиваться под огромным давлением, и машина будет не только затоплена, но и сильно повреждена, отброшена в сторону.

«РКС-Самара» просят граждан внимательнее относиться к месту парковки личных автомобилей, не ставить их вблизи колодцев. Если нет другого места для парковки, хозяин машины сознательно выбирает риск, то ему необходимо оставить номер телефона, по которому можно быстро связаться с ним для эвакуации авто.