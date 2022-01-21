«РКС-Самара» напоминает о правилах замены и эксплуатации приборов учета

98

Сегодня почти 280 тысяч абонентов «РКС-Самара» пользуются приборами учета расхода воды. И правильно. В этом случае плата за воду идет точно по переданным показаниям. В случае отсутствия счетчиков, квитанции выставляются по нормативу и с повышающим коэффициентом, что в подавляющем большинстве случаев гораздо дороже. Законодательство таким образом стимулирует жителей устанавливать приборы, ответственно относиться к содержанию жилого имущества, экономить воду.

За приборы учета отвечают абоненты.

- Абонент сам устанавливает прибор учета (самостоятельно или выбирает компанию, которая это выполнит).

- Абонент после установки счетчиков вызывает представителя ресурсоснабжающей компании для опломбировки прибора (заявку в «РКС-Самара» можно подать в центрах обслуживания клиентов или через «Виртуальную приемную» в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru).

- После получения документов о поверке и опломбировке приборов, абонент должен передать документы в «РКС-Самара» указанным выше способом. Если документы не переданы, с юридической точки зрения приборов учета не существует.

- Абонент должен регулярно передавать показания одним из удобных способов. Только в этом случае показания будут приниматься и учитываться корректно.

- Далее абонент должен следить за сроком поверки приборов учета. В среднем, это 4-6 лет. Дата следующей обязательной поверки указана в паспортах на счетчики. К этой дате абонент должен вызвать представителя компании, которая имеет аккредитацию на поверку приборов учета (таких компаний много, можно выбирать любую), провести поверку или поменять счетчики. Документы о поверке передать в «РКС-Самара». Если этого не будет сделано, программа в автоматическом режиме блокирует прием показаний.

Все эти правила выполнить не сложно. Главное – помнить, что все решения абонент должен принимать самостоятельно: никто к нему не придет и не выполнит за него эту работу. Навязывать услуги могут только недобросовестные коммерсанты или мошенники.

Январь – время проверить работу приборов, сроки действия документов. Напоминаем, что 23 числа заканчивается прием показаний приборов учета в «РКС-Самара».