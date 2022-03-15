«РКС-Самара» напоминает, как можно заплатить за воду и канализацию без комиссии

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При оплате услуг ЖКХ некоторые банки и сервисы берут комиссию с жителей. Чтобы самарцы не тратили лишние средства, оплачивая квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения, «РКС-Самара» напоминает способы, при которых комиссия не взимается:

- Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн оплата.

- АО «Почта России», оплата через операциониста.

- ПАО «Почта Банк», оплата через банкоматы, терминалы и онлайн.

- АО «Газпромбанк», оплата через банкоматы и онлайн.

- ПАО «Банк ВТБ», оплата через терминалы и онлайн.

- ООО «Земский банк», оплата через операциониста.

- Мобильное приложение А3, онлайн оплата.

Также напоминаем, что данные об объёме потреблённой воды абоненты должны подавать в «РКС-Самара» раз в месяц. Это можно сделать:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского, 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул.Сов.Армии, 146 и пр.Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от "РКС-Самара"! Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов.