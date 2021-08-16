«РКС-Самара»: надо знать и соблюдать: на колодцах не стоять

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Колодцы – зона повышенной опасности. Наступать на них нельзя! Об этом многие знают. Крышка колодца под весом человека при неблагоприятном стечении обстоятельств может провалиться. Травма в таком случае неизбежна.

Водители, паркующие свои автомобили на колодцах, создают угрозу не только своей безопасности, но и усложняют работу ремонтным бригадам коммунальных служб.

Практически каждый день с проблемой «машины на колодцах» сталкиваются сотрудники «РКС-Самара», приехавшие устранять утечки на водопроводных линиях или засоры канализации. В лучшем случае хозяин машины приехал на несколько минут или оставил за стеклом номер телефона. В худшем – тратится много времени на поиск владельца, необходимо привлекать административные органы. Всё это время жители остаются без воды на длительный срок, увеличиваются сроки устранения изливов, потому что бригада просто не может добраться до аварийного колодца. Только за летнее время, ремонтные бригады цеха канализации пять раз (за летние месяцы более десяти раз?) сталкивались с этой проблемой.

Самарцам необходимо внимательнее относиться к инженерным коммуникациям, помнить, что в городе под землёй – целая инфраструктура из водопроводных и канализационных труб и камер. Оставленный на колодце автомобиль может стать причиной длительного отключения воды, непрекращающегося излива канализации или отсутствия воды при тушении пожара.