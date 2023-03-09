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«РКС-Самара» начали плановую подготовку к паводку

9 марта 2023 11:44
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«РКС-Самара» начали плановую подготовку к паводку

«РКС-Самара» начали плановую подготовку к паводку, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведения  в период активного таяния снега. В ближайшие дни ожидаются плюсовая температура и дожди, что приведёт к резкому увеличению объёма талых вод. Уже сейчас на Городские очистные канализационные сооружения поступает стоков на 30 тысяч кубометров больше обычного.

Ежегодно в период паводка сотрудникам ГОКС приходится бороться ещё с одной проблемой – поступлением на очистные сооружения большого количества бытового и уличного мусора. С талой водой отходы попадают в ливневую канализацию, а потом на ГОКС. Кроме того, часто жители, не думая о последствиях, для пропуска воды приоткрывают первые попавшиеся уличные колодцы - и весь дорожный мусор, песок, остатки ГСМ, ветки, упаковка и прочее попадает в канализацию и даже водопроводные колодцы. Это приводит к засорам, выходу из строя оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

В последние дни февраля, когда город пережил первую волну активного таяния снега, на ГОКС зафиксировали увеличение стоков на 100 тысяч кубометров (примерно плюс на 25% к обычному режиму работы) и двойное увеличение твёрдого мусора. Специалистам приходилось принимать дополнительные меры по внеплановой профилактике оборудования, а поступившие отходы убирать вручную.

 «РКС-Самара» напоминают гражданам и организациям постоянное правило в период паводка: необходимо заранее принять меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию, не допускать попадания мусора в сливы ливневой канализации. Сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено!

 

 

Теги: РКС-Самара

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