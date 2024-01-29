"РКС-Самара" начали переключение водоснабжения в Управленческом на волжскую воду по новым водоводам

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Специалисты «РКС-Самара» выполнили первый этап переключения посёлка Управленческий на новую схему водоснабжения. Работы начались утром 26 января, процесс контролировали инженеры и технологи на всех этапах. Во второй половине дня вышли на плановые показатели и мониторили ситуацию все выходные.

Во время работ, как это бывает при гидравлических переключениях, произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. С.Лазо. Дежурная бригада ресурсного предприятия незамедлительно приступила к работам и устранила повреждение в нормативные сроки. На время ремонта жителям домов был предоставлен бойлер с питьевой водой.

На сегодня часть посёлка уже снабжается мягкой волжской водой, которая забирается на насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге и насосами поднимается до резервуаров на Волжском шоссе. Специалисты «РКС-Самара» ведут подготовку к подключению следующего участка. Во время работ возможны кратковременные перерывы в водоснабжении. Приносим извинения за неудобства и делаем все возможное, чтобы новая вода как можно быстрее пришла во все дома.