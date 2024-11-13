"РКС-Самара" начали отключать воду в частном секторе за долги

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«Вода всегда будет, её не может не быть» - вероятно, так думают многие должники, когда не оплачивают квитанции за услуги холодного водоснабжения. Когда оплата не поступает вовремя, приходится абоненту о ней напоминать: сотрудники «РКС-Самара» рассылают уведомления, звонят, пишут, обходят квартиры и дома должников. И если реакции никакой нет, переходят к крайним законным мерам.

Так, пришлось перекрыть воду в частном доме на ул. Александра Матросова жительнице, которая потребила воды на 85 тысяч рублей, но ничего не оплатила. Суд подтвердил требования ресурсников. Нет оплаты – нет услуги, как со связью или кабельным ТВ: водоснабжение отключили, в частном секторе закон это позволяет.

На очереди - остальные абоненты-неплательщики, проживающие в частном секторе. Только первая десятка злостных неплательщиков должны оплатить более 400 тысяч рублей. При этом, от г-на Ш. с ул.М.Сорокина «РКС-Самара» ждут 129 829 рублей, от г-на А. с ул.Белоярской – 75 747 рублей, от А. с ул.Архангельской – 42 311 рублей. Вернее, уже и не ждут, а идут отключать и их, и других недобросовестных потребителей ресурса.

Холодное водоснабжение не просто так называется услугой - это круглосуточный труд сотен людей, работа сложного оборудования и спецтехники. Сети нужно обслуживать, ремонтировать, обновлять, перекладывать, строить новые. Сколько всего можно было бы сделать для городского водопровода на 42 млн рублей - это общий долг жителей только частного сектора Самары. Впрочем, до поры до времени, ведь ещё ни один долг не растворился в пространстве, оплачивать квитанции всё равно придётся. В интересах самих абонентов не доводить дело до суда и отключения, а начать гасить долги сейчас.