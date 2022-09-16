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«РКС-Самара»: на следующей неделе запланированы работы по нескольким адресам с отключением воды в зданиях

16 сентября 2022 15:38
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В течение недели список работ может быть скорректирован. 

«РКС-Самара» на следующей неделе запланировали работы по нескольким адресам с кратковременным отключением воды в зданиях. 

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали работы с отключением холодного водоснабжения по следующим адресам: 

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

 

Теги: РКС-Самара

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