«РКС-Самара»: на Городских очистных канализационных сооружениях проводят опыты

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Процессы очистки воды и стоков – очень подвижные, живые. Технологи и лаборанты в круглосуточном режиме проводят анализ контроля качества сточных вод по этапам очистки, что позволяет оперативно вносить изменения в технологический процесс, который должен обеспечить очистку любой по составу воды до установленных требований.

Реконструкция Городских очистных канализационных сооружений подразумевает модернизацию сооружений, изменение технологии, а внедрение реагентной очистки стоков позволит удалять фосфор. Такой процесс внесен в официальный реестр современных наилучших доступных технологий. Но при этом, как у любого новшества, опыт работы по данной технологии невелик. Сейчас технологи «РКС-Самара» ведут большую экспериментальную работу по накоплению базы использования реагентной очистки сточных вод.

Условия проведения реконструкции ГОКС сказываются на составе стоков. Кроме того, в последнее время на очистные сооружения поступает много непредвиденных сбросов с промышленных предприятий. Все это позволяет проводить большое количество экспериментов, подбирать новые «рецепты» очистки, нарабатывать базу данных, чтобы впоследствии быть готовыми к самым разным ситуациям. При этом специалисты «РКС-Самара» ставят себе задачу добиться максимального результата минимальным количеством реагентов в кратчайшие сроки.