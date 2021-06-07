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«РКС-Самара»: на Городских очистных канализационных сооружениях проводят опыты

7 июня 2021 14:16
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Сейчас технологи «РКС-Самара» ведут большую экспериментальную работу по накоплению базы использования реагентной очистки сточных вод.

Процессы очистки воды и стоков – очень подвижные, живые. Технологи и лаборанты в круглосуточном режиме проводят анализ контроля качества сточных вод  по этапам очистки, что позволяет оперативно вносить изменения в технологический процесс, который должен обеспечить очистку любой по составу воды до установленных требований. 

Реконструкция  Городских очистных канализационных сооружений подразумевает модернизацию сооружений, изменение технологии, а внедрение реагентной очистки стоков позволит удалять фосфор. Такой процесс внесен в официальный реестр современных наилучших доступных технологий. Но при этом, как у любого новшества, опыт работы по данной технологии невелик. Сейчас технологи «РКС-Самара» ведут большую экспериментальную работу по накоплению базы использования реагентной очистки сточных вод.

Условия проведения реконструкции ГОКС сказываются на составе стоков. Кроме того, в последнее время на очистные сооружения поступает много непредвиденных    сбросов с промышленных предприятий. Все это позволяет проводить большое количество экспериментов, подбирать новые «рецепты» очистки, нарабатывать базу данных, чтобы впоследствии быть готовыми к самым разным ситуациям.  При этом специалисты «РКС-Самара» ставят себе задачу добиться максимального результата  минимальным количеством реагентов в кратчайшие сроки.  

 

Теги: РКС-Самара экспериментальная работа

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